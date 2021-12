Tunnelpläne anno 1983 und wieder Wolfsgeheul

Es ist ein überraschendes Comeback in der Tiroler Politlandschaft. Und auch kein alltägliches. Einst war Andreas Glätzle Klubdirektor der oppositionellen Liste Fritz, jetzt kehrt er ins Landhaus zurück. Allerdings dockt Glätzle diesmal im SPÖ-Klub an, dort geht der langjährige Klubdirektor Günther Hye demnächst in den Ruhestand.