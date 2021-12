Mehrheit will Zubetonieren von Grünflächen verteuern

96 % der Flächen nimmt der Kfz-Verkehr für Straßen und Parkplätze in Anspruch. In Zukunft müsse man Infrastruktur- und Wohnbaupolitik mit den Klimazielen in Einklang bringen. Ein positives Beispiel sei die B83 beim Kärntner Arnoldstein, die von 9 auf 7,5 Meter verschmälert wurde. An der B11 in Niederösterreich und der B189 in Tirol wurden ähnliche Projekte umgesetzt. „Auf allen drei Straßen wurde ein Sicherheitsstreifen abgefräst und begrünt, der verbleibende Asphaltstreifen ist nun ein Radweg“, sagte Schwendinger, der darin eine ressourcensparende Methode sieht, um Infrastruktur für Gehen und Radfahren zu verbessern.