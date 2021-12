Die Gute Geschichte: „Oanfoch guat“ aus Osttirol

Lienz – Plente, Muas und Blattlstock: Beim Durchblättern von Claudia Iseps Kochbuch „Oanfoch guat“ bekommt man Lust auf Osttiroler Hausmannskost. Isep hat lauter alte Rezepte ihrer Mutter aufgeschrieben: „Im Buch stehen nur Speisen, die bei uns daheim auf den Tisch gekommen sind.“ Das Beste dabei: Die Zutaten wachsen alle in Osttirol. Wie zum Beispiel der Mais für die berühmte Plenten, die Erdäpfel in Form von Kartoffelpuffern oder die Schwarzbeeren für einen süßen Schmarren. Doch nicht nur bei den Rezepten legte Isep großen Wert auf Regionalität. Die Fotos steuerte ein weiterer Osttiroler, nämlich ihr Mann, bei. Auch das Grafikbüro hat seinen Sitz in Lienz und das Buch wurde in Osttirol gedruckt.