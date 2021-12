TT-Leitartikel: Schwarz ist wieder Mode in der ÖVP

Die türkise Welt liegt in Trümmern. Die schwerwiegenden Vorwürfe gegen das Team rund um den früheren Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz haben das Vertrauen der Menschen in die Politik ganz allgemein und in den türkisen Machtapparat im Besonderen schwer erschüttert. Daran haben auch der Rückzug von Kurz aus der Politik und die dadurch ausgelösten Rücktritte von Finanzminister Gernot Blümel und Bundeskanzler Alexander Schallenberg nichts geändert.