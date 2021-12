TT-Analyse: Die Kalten Krieger bringen sich in Stellung

Im Ukraine-Konflikt dreht sich die Spirale der Eskalation. Seit der Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim durch Russland und dem Beginn des Krieges in der Ostukraine 2014 stehen die Zeichen auf Konfrontation. Und auch fast acht Jahre später ist keine Entspannung in Sicht. Ganz im Gegenteil. Auf beiden Seiten des Konflikts haben sich die Kalten Krieger längst in Stellung gebracht. Das immer lauter werdende Säbelrasseln nährt die Angst vor einem neuen Krieg, der auch ganz Europa schwer in Mitleidenschaft ziehen würde. Die Geister aus der Vergangenheit sind zurück.