„Keine Neuwahl, die Regierung muss arbeiten“: LH Platter in „Tirol Live“

Innsbruck, Wien – In der Nacht auf Freitag wurden in der Tiroler ÖVP die Notizbücher eifrig nach ministrablen Kandidaten durchforstet. Denn Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck stand politisch an der Kippe, der ÖVP-Wirtschaftsbund parat. Aber auch im Bauern- und Arbeitnehmerflügel kursierten Namen, bei Personalrochaden wollten die Tiroler Schwarzen für alle Fälle gerüstet sein. Bei „Tirol Live“ dementiert ÖVP-Chef und LH Günther Platter jedoch Debatten über die Wirtschaftsministerin.