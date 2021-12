Lebenshilfe-Geschäftsführer Willeit: Barrieren-Abbau im Kopf und im Alltag

Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol, Georg Willeit, war zu Gast im Tirol-Live-Studio. © tirol vv

Innsbruck – Die Corona-Pandemie hat auch die Lebenshilfe Tirol vor große Herausforderungen gestellt. Dank des großen Engagements der Mitarbeiter sei es jedoch gelungen, eine gesunde Organisation zu bleiben, Angebote offen zu halten und die Menschen weiter zu begleiten, sagt Georg Willeit, Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol. Er war anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember zu Gast bei TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern im Tirol-Live-Studio.

📽️ Video | Georg Willeit in „Tirol Live“

Wie wichtig so ein Tag ist, zeige die Tatsache, dass sich in den Bereichen Inklusion, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung in den vergangenen Jahren zwar viel getan habe, allerdings noch längst nicht alles erreicht ist. Viele dieser Themen seien in der Gesellschaft noch nicht angekommen. „Es geht dabei um den Abbau von Barrieren im Kopf und im Alltag“, betont Willeit.

Das 2018 in Kraft getretene Tiroler Teilhabe-Gesetz bezeichnet Willeit als einen Meilenstein in die richtige Richtung, angesichts neuer Entwicklungen und Rahmenbedingungen rund um Klima- und Corona-Krise verspüre er aber eine gewisse Nervosität. Er zeigt sich besorgt darüber, dass in einer sozialen Krise das Menschenrecht auf Teilhabe letztlich an Budget-Tischen entschieden werden könnte und nicht mehr auf politischer Ebene auf Basis der Menschenrechtsthematik.

