Ins Schwarze getroffen: Zammerin feiert mit später Leidenschaft Erfolge

Zams – „Es ist schon ein erhebendes Erlebnis: Du stehst oben auf dem Stockerl und die Hymne ertönt. Das sind Augenblicke im Leben, die man nicht vergisst.“ So beschreibt Christine Rudig (61) die Momente ihres bislang größten Erfolgs als begeisterte Schießsportlerin. Den Staatsmeistertitel gewann sie am 29. Oktober mit dem Luftgewehr „Stehend aufgelegt“ in der Klasse der „Seniorinnen II“. Noch dazu bedeuten die 417,8 Ringe, die sie bei den jüngsten Staatsmeisterschaften des Österreichischen Schützenbundes im Bundesleistungszentrum Innsbruck/Arzl erzielte, neuen Österreich-Rekord.