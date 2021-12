Wie sich Männer mit Gewaltproblemen helfen lassen können

Martin Christandl ist Leiter der Männerberatung „Mannsbilder" — eine Beratungsstelle für Buben und Männer ab 12 Jahren — und stv. Obmann des 2016 gegründeten Dachverbands Männerarbeit Österreich. Die Mitarbeiter von „Mannsbilder" haben 2020 322 Klienten in der Beratungsstelle betreut, weitere 370 Männer nahmen die Telefonberatung in Anspruch. Die „Mannsbilder" organisieren u.a. den „Boys Day", an dem Buben die Gelegenheit haben, „männer­untypische" Berufe kennen zu lernen, sie werden von Schulen zur Hilfe geholt und bieten Gewalttätern Empathietraining an.

© Mannsbilder