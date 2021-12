Russland vor Einmarsch in die Ukraine? Biden will mit Putin sprechen

Washington, Minsk, Moskau – US-Präsident Joe Biden hat umfassende Maßnahmen angekündigt, um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Einmarsch in die Ukraine zu erschweren. "Ich werde ein umfassendes und sinnvolles Paket an Initiativen zusammenstellen, die es Herrn Putin erschweren, das zu tun was viele befürchten," sagte Biden vor seiner Abreise nach Camp David, ohne ins Detail zu gehen. Eine Video-Konferenz zwischen den beiden Staatschefs wird in den nächsten Tagen erwartet.