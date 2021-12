Toyota denkt fast nur noch in SUV-Kategorien

Was sich ebenfalls geändert hat: In den meisten Segmenten werden mittlerweile fahrende Hochbauten angeboten, selbst im Kleinstwagenmilieu will Toyota mit dem hochbeinigen Aygo X ein Zeichen setzen. Knapp darüber bedient der japanische Hersteller mit dem frischen Yaris Cross die Sehnsucht nach hohen Sitzen im Kleinwagensegment. Fast schon zum Establishment zählt der eigenwillig gezeichnete C-HR, darüber rangieren der vielfach bemühte RAV4 und der erst seit knapp einem Jahr erhältliche Highlander. Ist da noch Platz für einen? Jawohl, das befinden die Entscheidungsträger in Ostasien: Im kommenden Jahr bringt Toyota den Corolla Cross auf den Markt, der mit einer Länge von 4,46 Metern zwischen dem etwas kürzeren C-HR und dem 4,6 Meter langen RAV4 positioniert ist. Er gilt als erstes Modell der Marke, das mit der fünften Vollhybridgeneration ausgestattet sein wird. Zwei Konfigurationen sind vorgesehen: Den Fronttriebler beschleunigen ein Benzinmotor und ein Elektroaggregat, den Allradler unterstützt ein zweiter Elektromotor. Die elektrische Energie stellt ein Lithium-Ionen-Akku bereit, keinesfalls der lange von Toyota installierte Nickelmetallhydridakku.