Auto prallte in Rum gegen Hydranten: Wasserschaden in Großmarkt

Rum – Die Kollision eines Pkw mit einem Hydranten in Rum am Freitagabend hat zu einem schweren Wasserschaden in einem Großhandelsmarkt geführt. Der Hydrant wurde so stark beschädigt, dass die Straße überschwemmt wurde und Wasser in den dort gelegenen Großmarkt eindrang. Im Gebäude breitete es sich in Geschäftsräume, Lager und Keller und den Liftschacht aus. Die 25-jährige Autofahrerin und zwei Mitfahrerinnen – 17 und 22 Jahre alt – wurden leicht verletzt.