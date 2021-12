Porsche Taycan GTS: Watt-Stärke nach Zuffenhausener Art

Die nunmehrigen GTS-Weihen empfängt der Taycan nun, indem er in grundlegend der gleichen Konfiguration wie Turbo und Turbo S antritt: je ein Motor an Vorder- und Hinterachse, 850 Newtonmeter Drehmoment. Im Leistungskanon reiht er sich mit 517 PS – mit Launch-Control kurzfristig auf 598 geboostet – unter den beiden Spitzenmodellen, aber über dem Taycan 4S ein. Das ergibt ansprechende 3,7 Sekunden für den Hundertersprint, und natürlich hält der GTS auch das Porsche-Versprechen, dass das beliebig oft wiederholbar bleibt, zumindest solange Saft in der Batterie ist – während praktisch alle Mitbewerber hier mit Überlastungs-Problemen kämpfen und rasch die Leistungs-Reißleine ziehen, wenn das rechte Pedal allzu motiviert bedient wird. Wer sich das im Taycan GTS trotzdem verkneift, wird mit einem Idealwert von 504 Kilometern Reichweite nach WLTP belohnt. Wer es nicht lassen kann, bezahlt außer etwaigen Strafzetteln auch die Distanz-Rechnung und muss sich mit etwa 300 Kilometern begnügen.

Fahrdynamisch ist der von der Karftanwendung her hecklastig ausgelegte GTS gelungen platziert: Den Anspruch, hohe Leistung schmerzfrei abruf- und genießbar zu machen, erfüllt er voll und ganz – was etwa für den unter drei Sekunden auf den ersten Hunderter hetzenden Turbo S nicht mehr gilt. Die Einbettung in ein sportliches, aber nicht puristisches Ambiente passt ebenfalls. Was fehlt, ist eigentlich nur ein ansprechender Motorsound – statt dem gibt’s im Sport-Plus-Modus eine künstliche Einspielung, deren Qualität Geschmackssache ist. Tadellos kalibriert wurde die Abstimmung aller dynamischen Talente: Lenkung, Fahrwerk, Bremsen und Ansprechverhalten sind hervorragend an die Einreihung ins sportlich-komfortable Fach angepasst. Der Taycan GTS verleitet zum hitzigen Gebrauch, weil er dafür keine Rache an Bandscheiben oder Plomben nimmt, dazu beherrschbar und auf hohem Niveau souverän bleibt. Wer es ausreizt, bekommt trotzdem eine Nachhilfestunde in Physik – selbst das bemerkenswerte Technik-Arsenal von Porsche ist gegen die gut 2,4 Tonnen Kampfgewicht in allzu flott genommenen Kurven irgendwann machtlos.