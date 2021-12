Ende der Kurz-Ära und Generation Protest: Der Mediengipfel Lech im Videostream

Lockdownbedingt wurde der Europäische Mediengipfel, der von 2. bis 4. Dezember unter dem Titel "Wendejahre – Aufbruch in eine neue Welt" in Lech stattfinden hätte sollen, auf 21. bis 23. April 2022 verschoben. Am Freitag setzte das renommierte Veranstaltungsformat ein digitales Zeichen – mit zwei hochkarätig besetzten Diskussionsrunden zum Kurz-Rücktritt in Österreich sowie zur „Generation Protest“.