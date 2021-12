Lobau-Autobahn: ÖVP Niederösterreich will Debatte im Landtag

Wien, St. Pölten – Die ÖVP Niederösterreich will die Absage des Lobautunnels durch die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Landtag zum Thema machen. Für die Sitzung am kommenden Donnerstag beantragt der Landtagsklub eine Aktuelle Stunde mit dem Titel "Vernunft in der Verkehrsplanung statt Willkür und Ideologie", teilte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) in einer Aussendung mit. Er sieht in der Entscheidung einen "Schlag ins Gesicht für eine ganze Region".