Kinder und Schwangere getötet: Mitglieder von Exorzisten-Sekte verurteilt

Panama-Stadt – Neun Mitglieder einer Sekte in Panama sind zu Haftstrafen von bis zu 50 Jahren verurteilt worden. Ein Gericht der Stadt Changuinola im Nordwesten des Landes befand die Angeklagten für schuldig, im vergangenen Jahr sechs Minderjährige und eine schwangere Frau bei einem „Exorzismus" getötet zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. In sieben Fällen verhängte das Gericht die Höchststrafe von 50 Jahren, zwei weitere Angeklagte wurden zu 47 Jahren Gefängnis verurteilt.

In den vergangenen Jahren waren in Panama mehrfach Sektenmitglieder mit der Ermordung oder Entführung von Menschen in Verbindung gebracht worden, insbesondere in abgelegenen indigenen Gemeinden, in denen die staatlichen Behörden kaum präsent sind. Im August 2020 nahm die Polizei in der Region Ngäbe Buglé drei Mitglieder einer Sekte fest, die der Entführung und Vergewaltigung von sechs Kindern beschuldigt wurden. Einen Monat später wurde dort ein weiteres Massengrab entdeckt. Der Anführer der Sekte wurde daraufhin ebenfalls festgenommen. (AFP)