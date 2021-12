Taliban-Gouverneur überlebte Bombenanschlag in Kabul

Kabul – Der von den Taliban gestellte Gouverneur der afghanischen Provinz Panjir ist in der Hauptstadt Kabul Ziel eines Anschlags geworden. Eine Bombe sei am Straßenrand gezündet worden, als der Konvoi des Gouverneurs Mawlaui Kudratullah die Stelle passiert habe, berichtete der Vizepolizeichef von Panjir, Abdul Hamid Khurazani, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Samstag. Kudratullah sei unverletzt geblieben.