Autos kollidierten in Mieders: Drei Frauen bei Unfall verletzt

Mieders – Bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der Stubaitalstraße (B 183) in Mieders wurden drei Frauen verletzt.

Eine 43-jährige Autofahrerin kollidierte laut Polizei an einer Kreuzung beim Abbiegen mit dem Pkw einer 77-Jährigen. In deren Auto saß eine 57-jährige Frau. Die 77-Jährige und die 57-Jährige wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Hall gebracht. Die 43-Jährige begab sich selbstständig in die Innsbrucker Klinik. Beide Fahrzeuge wurden laut Polizei schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (TT.com)