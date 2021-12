Betrunkener 16-Jähriger verursachte in Osttirol Unfälle mit Lkw

Matrei in Osttirol – Ein stark alkoholisierter 16-Jähriger nahm in der Nacht auf Samstag nach einem illegalen Krampustreffen im Iseltal einen Lkw unbefugt in Betrieb, berichtete die Polizei. "Der Jugendliche verursachte mehrere Verkehrsunfälle mit Sachschäden, beging mehrere Verwaltungsübertretungen und verwirklichte strafrechtliche Tatbestände im Straßenverkehr."