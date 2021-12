Gut zu wissen: Was man zur Corona-Impfung für Kinder wissen muss

Kinder und Jugendliche erkranken im Vergleich zu Erwachsenen zwar selten schwer an Covid-19, dennoch sind schwere Krankheitsverläufe wie ein Multisystem-Inflammationssyndrom (Hyperinflammationssyndrom – eine immunologische Reaktion mit Entzündungen in diversen Organsystemen) auch in Österreich mit einer Häufigkeit von 1:1000 Kindern und Jugendlichen mit bestätigter Infektion beschrieben worden. Dies führt jedenfalls zu einer Krankenhausaufnahme, oft erfordert es sogar eine Behandlung auf der Intensivstation. Auch wenn Kinder also seltener schwer erkranken, ist es auch bei Kindern möglich, dass sie unter schweren Symptomen leiden, ins Krankenhaus oder sogar auf die Intensivstation müssen.

Zudem ist zu berücksichtigen, dass Kinder nicht nur selbst erkranken können, sondern auch zum allgemeinen Infektionsgeschehen beitragen. Auch wenn Kinder also nicht selbst schwer unter einer Ansteckung leiden, können sie andere anstecken. Diese wiederum können dann schwer erkranken oder sogar an der Krankheit sterben.

Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird nicht ins menschliche Erbgut eingebaut, sondern in der Zelle nach einigen Tagen abgebaut. Dann wird auch kein Spikeprotein mehr hergestellt. Die nach der Impfung vom eigenen Körper (in Muskelzellen an der Impfstelle und in bestimmten Abwehrzellen) gebildeten Spikeproteine werden vom Immunsystem als Fremdeiweiße erkannt, dadurch werden spezifische Abwehrzellen aktiviert: Es werden Antikörper gegen das Virus sowie weitere Abwehrzellen ausgebildet. So entsteht eine schützende Immunantwort. Auch diese Spikeproteine werden wieder abgebaut.