Verstappen mit Bestzeit im dritten Training, Hamilton droht eine Strafe

Lewis Hamilton droht eine Rückversetzung in der Startaufstellung. © Steven Tee via www.imago-images.de

Jeddah - WM-Spitzenreiter Max Verstappen ist im Abschlusstraining der Formel-1-Premiere in Saudi-Arabien Bestzeit gefahren. Der Red-Bull-Pilot verwies am Samstag in 1:28,100 Min. auf dem nagelneuen Stadtkurs in Jeddah Lewis Hamilton im Mercedes mit 0,214 Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. Der englische Titelverteidiger Hamilton wurde danach aber von den Stewards vorgeladen, weil er in Kurve acht eine doppelt geschwenkte gelbe Flagge missachtet haben soll.

Verstappen war vor einer Woche in Katar für ein ähnliches Vergehen in der Qualifikation mit einer Rückversetzung von fünf Plätzen für das Rennen bestraft worden. Hamilton hatte am Samstag seine Schrecksekunde, als Haas-Pilot Nikita Mazepin beim Überholen fast in ihn gekracht wäre. Schon tags zuvor waren sich die beiden Fahrer auf dem neuen Jeddah Corniche Circuit gefährlich nahe gekommen.

Vor der Qualifikation (18.00 Uhr) wurde Verstappens mexikanischer Teamkollege Sergio Perez im FP3 Dritter, Hamiltons "Wingman" Valtteri Bottas hingegen nur Sechster.