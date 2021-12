Weißes Haus und Kreml: Video-Gipfel von Biden und Putin am Dienstag

Washington/Kiew/Moskau – US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin werden am Dienstag einen Video-Gipfel über Sicherheitsfragen abhalten. Das bestätigten am Samstag sowohl das Weiße Haus in Washington als auch der Kreml in Moskau. Bei dem Online-Gespräch werde es neben bilateralen Angelegenheiten um eine breite Palette von Themen gehen, hieß es, unter anderem um die Situation in der Ukraine sowie die Entwicklung in Afghanistan.