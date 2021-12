Auswärtssieg in Köflach: Schwaz schoss sich mit 32 Toren warm

Köflach – „Nur kein Ausrutscher in der Steiermark!“, hieß es gestern für die Truppe von Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Gemeint war damit nicht das Glatteis vor der Halle, sondern das rutschige Parkett im Inneren. In der HLA-Meisterliga gastierten die Tiroler in der Sporthalle Köflach und zeigten sich gegen die Weststeirer beim 32:26-(16:16)-Sieg in Torlaune.