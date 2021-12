Regierung in Deutschland: 98 Prozent stimmen für die Berliner Ampel

„Wir treten an, um wiedergewählt zu werden“: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wirbt am Parteitag für die Ampelkoalition.

Berlin –„Ja, und nun machen wir uns an die Arbeit“: Der wohl künftige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz kommentierte gestern das Ergebnis des SPD-Parteitages in seiner gewohnt trockenen Art. 598 Delegierte hatten für die Ampelkoalition mit Grünen und FDP gestimmt. Sieben stimmten dagegen – und die drei Enthaltungen ließ die Parteitagsregie bei der offiziellen Auswertung unter den Tisch fallen. Auf dem Weg von Scholz ins Kanzleramt fehlt jetzt noch die Zustimmung der FDP-Gremien und das Ergebnis der grünen Basis. Noch hat Scholz auch nicht verraten, mit welchen Personen er die sozialdemokratischen Ministerien besetzen will.