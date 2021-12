Die Gute Geschichte: Haussammlung mit Mehrwert

Patrick Gleffe formuliert das so: „Im Grunde machen die Caritas-Haussammlerinnen und -sammler viel an Seelsorge.“ Der Diakon und Pfarrkurator leitet die Pfarrcaritas in St. Martin. Er organisiert die Haussammlung für den Bereich dieser Pfarre im Außerfern. Konkret sind das die Gemeinden Wängle und Höfen mit 880 Haushalten: „Ich bin froh, dass wir so ein tolles Team an Menschen haben, die das in ihrer Freizeit machen. Die für andere, die nicht so sichtbar sind, Geld sammeln, damit man denen helfen kann.“ Die anderen, das sind jene Menschen, die zu ihm in die Sprechstunde kommen, weil sie in Not sind: Familien, die nicht wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen. Oder Alleinstehende, die nach einer Krankheit oder Scheidung in einen finanziellen Engpass geraten sind. Oft kommen sie auf Empfehlung von Regina Kerle.