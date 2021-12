Jahresresümees im Fernsehen mit messerscharfer Klinge

Auf ORF 1 steht am 30. Dezember um 20.15 Uhr „Schluss mit lustig“ am Programm. Dabei versammelt Gerald Fleischhacker erneut Kabarettkollegen wie Alex Kristan, Andreas Vitásek, Katharina Straßer oder Omar Sarsam um sich und berichtet über Politik, Sport und Chronik.

Fleischhacker ist auch schon am 9. Dezember um 21.55 Uhr auf ORF III bei einem Jahresrückblick der „Tafelrunde“-Gastgeber. Er lädt ins ORF-Radiokulturhaus um mit den Comedy Hirten, Angelika Niedetzky, Christof Spörk und Flo & Wisch „mit viel Humor und messerscharfer Klinge“ das sich dem Ende zuneigende Jahr zu analysieren, heißt es in einer ORF-Mitteilung.

Im deutschen TV blickt am 17. Dezember neben der „heute show“ mit Oliver Welke auch wieder die ZDF-Sendung „Der satirische Jahresrückblick“ von den „Frontal“-Autoren Werner Doyé und Andreas Wiemers auf die vergangenen zwölf Monate zurück. Auch Urban Priol („Tilt 2021“, 30. Dezember) und Fabian Köster und Lutz van der Horst („Deckel drauf – 2021“, 31. Dezember) werfen im Zweiten böse Blicke zurück. Dieter Nuhr wagt in der ARD am 21. Dezember einen „bemerkenswert unsachlichen“ Rückblick. RTL bringt am 22. Dezember die neue Show „Abrechnung des Jahres“ – mit Ilka Bessin und Oliver Pocher.