Vorstellrunde für die Neuen: Kanzler und Minister in der Hofburg

Wien – Morgen Mittag ist es für den bisherigen Innenminister Karl Nehammer so weit: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird ihn und die anderen neuen Regierungsmitglieder in der Hofburg zur Angelobung empfangen. Nehammer wird der 16. (oder nach anderer Zählweise 17.) Bundeskanzler der Zweiten Republik. Nicht mitgerechnet sind dabei die ÖVP-Politiker Reinhold Mitterlehner und Hartwig Löger, die 2016 und 2019 jeweils nur für wenige Tage im Amt waren.

Am Wochenende führte Van der Bellen mit allen Kandidaten Gespräche. Mit den Neuen sowieso, also mit Nehammer, dem künftigen Innenminister Gerhard Karner, dem designierten Bildungsminister Polaschek und der künftigen Staatssekretärin Claudia Plakolm. Van der Bellen wollte sich aber auch mit Alexander Schallenberg und Magnus Brunner unterhalten, die in der Regierung die Positionen wechseln.