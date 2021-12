Auf den Nikolaus ist auch heuer in Tirol vielerorts Verlass

Innsbruck – „Lustig, lustig tralalalala, heut ist Nikolausabend da.“ So werden der Nikolaus und seine Begleiter heute in vielen Häusern begrüßt. „Einige Mamas haben uns angerufen und sich bedankt, dass wir auch heuer die Besuche machen“, sagt Selina Holzknecht, Leiterin der Jungbäurinnen Grinzens. Fast doppelt so viele Hausbesuche wie in Nicht-Covid-Jahren stünden auf dem Programm.