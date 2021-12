Zahl der Toten nach Vulkanausbruch in Indonesien auf 13 gestiegen

211204 -- LUMAJANG, Dec. 4, 2021 -- Video image released by Indonesia s National Disaster Management Agency shows Mount Semeru spewing volcanic materials in Lumajang, East Java, Indonesia, Dec. 4, 2021. Semeru volcano in Indonesia s East Java province erupted on Saturday. /Handout via Xinhua INDONESIA-LUMAJANG-MOUNT SEMERU-ERUPTION BNPB PUBLICATIONxNOTxINxCHN

