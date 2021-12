KAC-Breitseite für die Innsbrucker Haie erledigt, Bullen vor der Brust

Innsbruck – Dass KAC-Meistercoach Petri Matikainen nach dem Auswärtserfolg in Innsbruck ein Lob auf seine ersatzgeschwächte junge Mannschaft, die nur mit drei Legionären (Goalie Dahm, Fraser, Ticar) angetreten war, loswerden wollte, war verständlich. Warum der Finne aber im Puls-24-Interview eine mediale Breitseite auf HCI-Cotrainer Florian Pedevilla abschoss, der die Klagenfurter bei einem vorangegangenen Auswärtsspiel vermeintlich auf die leichte Schulter genommen hätte, war selbst bei einer Durchsicht der HCI-Pressetexte nicht zu erklären. „Ich habe weder was Geringschätziges behauptet noch was gepostet“, stellte Pedevilla klar: „So etwas würde ich nie machen.“