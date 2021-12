Neo-Verbandspräsident Walser ortet „großes Potenzial“ in Tirol

Schon im Vorfeld war der Weg für Christoph Walser zum Präsidenten von 21.000 Tiroler Anhängern der Filzkugeljagd, die in 124 Vereinen organisiert sind, geebnet. Und die Vereins-Delegierten schlossen sich dem (einzigen) Wahlvorschlag an, wählten neben Walser nicht nur die vier neuen Vizepräsidenten (Wolfgang Winklehner, Gregor Gollmayer, Daniel Gufler, Thomas Hittler), sondern auch alle anderen Vorstandsmitglieder einstimmig in den neuen Vorstand.

Beim Blick nach vorne betonte Walser wiederum, dass er zuerst das System TTV anschauen will, um dann Gespräche über eventuelle Veränderungen zu führen. Ein besonderes Anliegen scheint für den 46-Jährigen, der beim TK IEV in der Klasse 45+ um Meisterschaftspunkte kämpfte, aber die Verbesserung der derzeit prekären Hallensituation in Tirol, besonders jene in Innsbruck, „weil im Tennissport großes Potenzial steckt“.