Eder stürmte in der Verfolgung noch auf Platz sechs vor

Justine Braisaz-Couchet und ihre französischen Teamkolleginnen siegten in eindrucksvoller Manier. © FREDRIK SANDBERG

Östersund – Biathlon-Routinier Simon Eder hat zum Abschluss des Weltcups in Östersund in der Verfolgung einen Riesensprung nach vorne gemacht. Der 38-jährige Salzburger traf am Sonntag als einziger alle Scheiben und verbesserte sich von Startplatz 27 auf Rang sechs. Der Sieg ging überraschend an den Norweger Vetle Sjaastad Christiansen, der mit seinem insgesamt zweiten Einzelerfolg auch die Gesamtführung vom diesmal zweitplatzierten Schweden Sebastian Samuelsson übernahm.

Während Felix Leitner mit fünf Strafrunden vom 35. Platz aus den Punkterängen fiel, sorgte der wieder einmal makellose Schütze Eder unmittelbar vor dem Heimweltcup in Hochfilzen doch noch für den ersten Top-Ten-Platz der ÖSV-Männer im Olympiawinter. Die Frauen hatten diesmal hingegen nichts zu lachen und wurden in der Staffel als 17. überrundet. Wodurch Weltcupspitzenreiterin Lisa Hauser als Schlussläuferin gar nicht mehr eingreifen konnte.

📊 Biathlon-Weltcup in Östersund, Ergebnisse Frauen, Staffel (4 x 6 km): 1. Frankreich (Anais Bescond, Anais Chevalier-Bouchet, Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet) 1:10:30,3 Std. (0 Strafrunden+4 Nachlader) - 2. Belarus (Iryna Leschtschanka, Dschinara Alimbekawa, Jelena Kruschinkina, Hanna Sola) +57,9 Sek. (0+6) - 3. Schweden (Linn Persson, Mona Brorsson, Elvira Öberg, Hanna Öberg) +1:09,6 (2+11). Weiter: 17. Österreich (Christina Rieder, Dunja Zdouc, Anna Juppe, Lisa Hauser) überrundet

1. Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 30:14,8 Min. (1 Schießfehler=Strafrunde) - 2. Sebastian Samuelsson (SWE) +9,8 Sek. (4) - 3. Emilien Jacquelin (FRA) +11,0 (3). Weiter: 6. Simon Eder (AUT) +52,2 (0) - 51. Felix Leitner (AUT) +4:15,5 (5). Weltcup-Gesamtwertung nach 4 Rennen: 1. Christiansen 178 - 2. Samuelsson 175 - 3. Johannes Thingnes Bö (NOR) 154. Weiter: 12. Eder 98 - 39. Leitner 37 - 55. David Komatz (AUT) 8

Christina Rieder und Dunja Zdouc hatten bereits zu Beginn einen großen Rückstand aufgerissen, ehe Debütantin Anna Juppe nach einer Strafrunde genau bei der Übergabe an Hauser von der führenden Französin Julia Simon überholt wurde. Damit war das Rennen für die in Schweden so erfolgreiche Weltmeisterin Hauser vorbei, ehe es begonnen hatte. Auch die ÖSV-Herren hatten am Samstag nur Staffelrang 17 belegt.