Kein Sieger beim 334. Wiener Derby, WAC neuer Tabellenzweiter

WAC - SCR Altach 3:0 (1:0)

Weder Winterwetter noch die Gäste aus Altach haben den WAC am Sonntag in der Bundesliga bremsen können. Die Wolfsberger gewannen die mit zweieinhalb Stunden Verspätung angepfiffene Partie gegen das Tabellenschlusslicht mit 3:0 (1:0) und lösten mit dem siebenten Sieg in den jüngsten acht Spielen Sturm Graz auf Rang zwei ab.

Starker Schneefall sorgte zu Mittag für eine zentimeterdicke Schneedecke in der Lavanttal Arena. Das Anstoß wurde von 14.30 auf 17.00 Uhr verschoben, die vom WAC organisierte Schneeräumung leistete währenddessen tolle Arbeit. Unter sehr guten Bedingungen sorgte danach Thai Baribo mit seinem siebenten Saisontor für die Führung (38.), der kurz davor eingewechselte Dario Vizinger (70.) und Eliel Peretz (77.) machten alles klar.

Rapid Wien - Austria Wien 1:1 (1:1)

Das 334. Wiener Derby hat ein 1:1 (1:1) und damit Neo-Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer zumindest einen Teilerfolg gebracht. Im Geisterspiel in Hütteldorf musste Grün-Weiß am Sonntag schon nach 49 Sekunden die Führung der Austria durch Matthias Braunöder verdauen, war in der Folge aber zumindest leicht tonangebend und kam durch den Foulelfer von Ercan Kara (25.) zu einem verdienten Punkt. Für beide Teams reichte eine mäßige Leistung zum Sprung in die Top Sechs.

Rapid ist mit 21 Zählern Fünfter, die punktegleiche Austria Sechster, dahinter lauern Ried (21), Hartberg (20) und die WSG Tirol (19). In der letzten Runde vor der Winterpause gastiert Rapid noch bei der Admira, die Austria empfängt den LASK, der als Zehnter auch nur vier Zähler weniger auf dem Konto hat.

⚽ Bundesliga, 17. Spieltag LASK - SV Ried 1:0 (1:0). Tor: 1:0 (4.) Horvath (Handelfmeter). Rote Karte: Jovicic (3./Torraub/SVR). Gelb-Rote Karte: Michorl (50./Foul/LASK)

Red Bull Salzburg - TSV Hartberg 2:1 (0:1)

WSG Tirol - Austria Klagenfurt 0:1 (0:0)

LASK - SV Ried 1:0 (1:0)

Der LASK hat sich mit einem 1:0-Derbysieg gegen die SV Ried im Rennen um die Meistergruppe in der Bundesliga zurückgemeldet und sich für die Niederlage im ersten Saisonduell revanchiert. Ein von Sascha Horvath verwandelter Handelfmeter (4.) machte am Sonntag im wenig hochstehenden, aber turbulenten 62. Oberösterreich-Derby den Unterschied. Rieds Stefan Nutz vergab hingegen einen Foulelfmeter (77.). Die Ungeschlagen-Serie der "Wikinger" endete nach vier Partien.

Der LASK spielte nach einer Roten Karte für Milos Jovicic (3.) eine Hälfte lang in Überzahl, musste nach Gelb-Rot für Peter Michorl (50.) aber doch noch um den vierten Saisonsieg zittern. Die Linzer verkürzten den Rückstand in der Tabelle auf Ried und auf die Top sechs der Liga auf vier Punkte. Nach einem weiteren Heimspiel in der Conference League gegen Helsinki gastieren die Linzer zum Jahreskehraus bei der Wiener Austria. Ried empfängt Altach. Danach sind bis zur Liga- und Punkteteilung noch vier Runden zu spielen.

