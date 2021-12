LASK gelang mit Derbysieg gegen Ried kleiner Befreiungsschlag

Das 1:0 in der 4. Minute durch einen verwandelten Horvath-Elfer war der einzige Treffer der Partie.

Der LASK hat sich mit einem 1:0-Derbysieg gegen die SV Ried im Rennen um die Meistergruppe in der Bundesliga zurückgemeldet und sich für die Niederlage im ersten Saisonduell revanchiert. Ein von Sascha Horvath verwandelter Handelfmeter (4.) machte am Sonntag im wenig hochstehenden, aber turbulenten 62. Oberösterreich-Derby den Unterschied. Rieds Stefan Nutz vergab hingegen einen Foulelfmeter (77.). Die Ungeschlagen-Serie der "Wikinger" endete nach vier Partien.

Der LASK spielte nach einer Roten Karte für Milos Jovicic (3.) eine Hälfte lang in Überzahl, musste nach Gelb-Rot für Peter Michorl (50.) aber doch noch um den vierten Saisonsieg zittern. Die Linzer verkürzten den Rückstand in der Tabelle auf Ried und auf die Top sechs der Liga auf vier Punkte. Nach einem weiteren Heimspiel in der Conference League gegen Helsinki gastieren die Linzer zum Jahreskehraus bei der Wiener Austria. Ried empfängt Altach. Danach sind bis zur Liga- und Punkteteilung noch vier Runden zu spielen.