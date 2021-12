Baum in der Schale: Langsam gedeiht das Bonsai-Hobby

Eine knorrige Kiefer steht Wurzel an Wurzel mit einem alten Ahorn, daneben reihen sich Wacholder und eine Hainbuche. Kaum zu glauben, dass diese bunt gemischte Vielfalt in einem kleinen Garten in Innsbruck zu finden ist. Martin Kofler kniet sich hin, um einige der rund 50 Bäume von der dünnen Schneedecke zu befreien.