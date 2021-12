Haie-Rückkehr verläuft weiter ziemlich holprig

Salzburg – Die Überform der Haie ist dahin. Nachdem man vor der Länderspiel- und anschließenden Corona-Pause einen Sieg an den anderen gereiht hatte, ließ man auf das 0:4 gegen den KAC am Sonntag eine 3:6-Niederlage in Salzburg folgen. Es soll aber schnell wieder Schwung aufgenommen werden – denn schon am Dienstagabend (19.15 Uhr) gastiert Znojmo in der Tiwag Arena.