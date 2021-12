Frau am Sonntagsköpfl von Lawine verschüttet: Wetter erschwerte Rettungseinsatz

Pill – Glück im Unglück hatten am Sonntag gegen 14 Uhr zwei Skitourengeher am Sonntagsköpfl (2244 m) in den Tuxer Alpen. Knapp unterhalb des Gipfels – es herrschte Lawinenwarnstufe 3 – wurde eine Frau von einer Lawine verschüttet, ihr Begleiter teilverschüttet. „Allerdings konnte sie der Mann mit Hilfe eines LVS-Gerätes in sehr kurzer Zeit orten und sie mit der Schaufel aus rund 1,5 Metern Tiefe befreien“, berichtet Alfred Wallenta, Leiter der Bergrettungs-Ortsstelle Schwaz.