Wiener Menschenrechts-Filmfestival: Menschliche Online-Welten

Wien – „This Human World“ kennt sich mit Katastrophen aus. Normalerweise bleiben sie auf der Leinwand. Pandemie-bedingt musste das Wiener Menschenrechts-Filmfestival nun aber selbst ins Netz übersiedeln. Das haben die VeranstalterInnen Lisa Heuschober, Lara Bellon und Michael Schmied bereits vor Lockdown-Ankündigung ehrenwerterweise entschieden. „Warten und beobachten von Seiten der politisch Verantwortlichen bedeutet neben der massiven Gefährdung des gesamten Gesundheitswesens darüber hinaus im Veranstaltungsbereich nicht nur Planungsunsicherheit, sondern schlicht Planungsunmöglichkeit“, heißt es im aktuellen Statement dazu. Und: Der Fokus der Festivalarbeit habe sich verschoben. Krisenmanagement rücke an die Stelle von inhaltlichem Gestalten.

Positiverweise ist das Wiener Festival durch die Verschiebung ins Netz aber auch zu einem österreichweiten geworden. Filmbegeisterte auch in Tirol können via thishumanworld.com teilnehmen. 39 Filme sind im „This Human World Online Hub“ abrufbar, darunter auch 16 Kurzfilme. Eröffnet wird heute mit dem hochaktuellen dänischen Animationsfilm „Flee“ von Jonas Poher Rasmussen. Die gezeichnete Doku ist ein einfühlsames und fantasievoll gestaltetes Porträt eines Geflüchteten aus Afghanistan, der unter Angabe falscher Tatsachen Asyl in der EU erlangt hat. „Flee“ ist Dänemarks Kandidat für den Auslandsoscar.