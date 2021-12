In Alu gehüllte Lernfabrik, oder: Die neue Pädagogische Hochschule Tirol

Rund 1000 Studierende, 400 Volks- und Mittelschüler sowie 400 Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, gehen in der Pädagogischen Hochschule Tirol täglich ein und aus. Dafür, dass jeder von ihnen dahin findet, wohin er will, sorgt ein vom deutschen Grafikdesigner Andreas Übele entwickeltes Leitsystem. Einen Hauch von künstlerischem Flair einem Ort einhauchend, der letztlich eine riesige „Fabrik“ ist, in der Lehrer und Lehrerinnen „gemacht“ werden. Was in Sachen Architektur rau, bisweilen fast grob in der Konzentration auf wenige pure Materialien wie Sichtbeton, offen an den Decken geführte Rohre für die kontrollierte Be- und Entlüftung, Fenster- und Türrahmen aus schwarzem Alu oder geschliffene Estriche in den öffentlichen Bereichen daherkommt, während etwa im schön von oben belichteten Hörsaal Stirnholzparkett verlegt worden ist.