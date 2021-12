Sanktionen für übereifrige Immobilien-Vermarkter in St. Johann

Wer schon mit dem Verkauf von Wohnungen wirbt, die nicht bauverhandelt sind, könnte in St. Johann mit Sanktionen rechnen.

St. Johann i. T. – Gemeinderat Johann Mayr (ÖVP) sorgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung in St. Johann für Verwunderung. Er habe sich in letzter Zeit einige Immobilienseiten im Internet angeschaut und dabei seien ihm „Projekte, die noch gar nicht im Bauausschuss behandelt worden sind“, aufgefallen. Das komme öfter vor und diese Tendenz orte er als bedenkliche Praxis.