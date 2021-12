Harte Debatten um Lockdown-Ende, Impfverweigerer müssen alle drei Monate 600 Euro zahlen

Ob wieder Leben in die Städte einkehrt entscheidet sich Mittwoch. Der Handel dürfte jedenfalls aufgehen. © Böhm

Innsbruck – Neo-Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und die neuen ÖVP-Regierungsmitglieder treten nach der Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute ihre Ämter an. Am Mittwoch hat der Regierungschef mit dem Corona-Gipfel über das Ende des Lockdowns bereits die erste Bewährungsprobe. Tirols Landeshauptmann Günther Platter (VP) erwartet sich durchaus Diskussionen zu den Öffnungsschritten, wie er gegenüber der TT sagt, aber: „Wir haben am Achensee vereinbart, dass der Lockdown am 12. Dezember beendet wird. Daran werden wir uns halten, schließlich geht es um Glaubwürdigkeit gegenüber der Bevölkerung. Das haben wir versprochen. Nur den Handel zu öffnen, halte ich nicht für richtig.“

In der Vereinbarung am Achensee haben Bund und Länder klar festgehalten, dass nach dem 20-tägigen Lockdown ab 12. Dezember in Österreich alles wieder aufgeht. Die neue Omikron-Variante des Coronavirus sowie die anhaltend angespannte Lage in den Spitälern, nicht nur auf den Intensivstationen, haben jetzt wieder Zweifel geweckt. In der schwarz-grünen Regierung melden die Grünen Vorbehalte an, unter den Landeshauptleuten sind es der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), aber auch der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, die keine voreiligen Schritte setzen und nur den Handel öffnen wollen.

Platter: „Die FPÖ überschreitet Grenzen"

Platter verweist gegenüber der TT darauf, dass die Zahl der Neuinfektionen sinke, „das wird sich auch positiv auf die Hospitalisierungen auswirken“. Ihm geht es außerdem um die Glaubwürdigkeit der Politik. „Wir mussten unsere Positionen, was die Impfpflicht betrifft, die wir noch vor Wochen kategorisch abgelehnt haben, oder zu einem weiteren Lockdown, ohnehin schon ändern.“ Deshalb seien die Versprechungen mit allen begleitenden Sicherheitsauflagen einzuhalten.

Die Nachtgastronomie werde jedoch noch warten müssen, sagt Platter. „Natürlich mit begleitenden Sicherheitsmaßnahmen wie FFP2-Masken oder zugewiesenen Sitzplätzen.“ Gleichzeitig spricht sich der Tiroler Landeshauptmann dafür aus, dass die Corona-Tests mit Einführung der Impfpflicht im Februar kostenpflichtig sein sollen. „Jedenfalls für Ungeimpfte. Zuerst müssen wir uns aber die Verordnungen für die einzelnen Bereiche genau anschauen. Sollte es in Richtung 2 G plus gehen, also geimpft oder genesen mit negativem Corona-Test, dann ist das natürlich etwas anderes.“

Am Mittwoch erwartet Platter „selbstverständlich“ Diskussionen, wenn sich Bund, Länder und Experten über die weitere Vorgangsweise austauschen. „Das ist normal, an meiner Position ändert das aber nichts.“ Der FPÖ, die die Proteste der Corona-Maßnahmengegner und Impfkritiker offensiv unterstützt, wirft Platter staatsgefährdende Positionen vor. „Sie überschreitet Grenzen, auch den zulässigen parteipolitischen Aktionsradius.“

Kritik von NEOS und FPÖ

Während Platters Aussagen zum Ende des Lockdowns volle Zustimmung von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser erhalten, treten die Grünen und die SPÖ auf die Bremse. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer sprechen sich derzeit nur für vorsichtige Öffnungsschritte aus. Aber auch der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer sagt in der Kleinen Zeitung: „Wir müssen jedenfalls der Gesundheit alles unterordnen. Möglicherweise kann man mit strengsten Regeln den Handel öffnen. Es könnte der Kompromiss sein. Die Gastronomie aufsperren? Da zögere ich, auch wenn mir das Herz blutet.“

Für Walser ist die breite Öffnung allerdings alternativlos. „Hier geht es um die Glaubwürdigkeit der Regierungen in den Ländern und in Wien. Am Achensee hat die hohe Politik eine Vereinbarung unterzeichnet – und diese Vereinbarung ist einzuhalten.“

NEOS-Landessprecher Dominik Oberhofer kritisiert hingegen Platter. „Es kann nicht sein, dass der Landeshauptmann hier wieder Hoffnungen schürt und dann kurzfristig erneut das böse Erwachen für die Betriebe kommt.“

Der Tiroler FPÖ-Chef, Markus Abwerzger, fordert hingegen umgehend Neuwahlen im Bund. „In der derzeitigen Pandemiebekämpfung orte ich völlige Konzeptlosigkeit in der ÖVP und bei LH Günther Platter.“

Impfverweigerer: 600 Euro Strafe alle drei Monate

Indes sickerten gestern Abend aus dem Gesundheitsministerium weitere Details zur Impfpflicht ab 1. Februar durch. Der Gesetzesentwurf, der heute den Ländern übermittelt wird, sieht eine Strafhöhe von 600 Euro alle drei Monate vor, die Höchststrafe beträgt 3600 Euro bzw. 2400 Euro pro Jahr. Von der Impfpflicht ausgenommen sind Kinder bis 14 Jahre, Schwangere, Genesene bis 180 Tage nach dem positiven Test und Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.

Am 15. Februar 2022 bekommen demnach alle Ungeimpften Post vom Gesundheitsminister mit der Aufforderung, impfen zu gehen. Ab 15. März werden dann die ersten Strafen von der Bezirksverwaltungsbehörde verschickt.

