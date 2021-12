Biathlon und wirtschaftliche Folgen von Corona: „Tirol Live" heute ab 18 Uhr

Erster Gast bei „Tirol Live" am Montag (ab 18 Uhr auf TT.com) ist der Organisations-Chef der Biathlon-Weltcuprennen in Hochfilzen (am kommenden Wochenende) und Leiter der Biathlon-Sparte im ÖSV, Franz Berger. Eines der Themen: Was sind die besonderen Herausforderungen bei diesem Großevent, bei dem wegen des Lockdowns keine Zuschauer erlaubt sind?