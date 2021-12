„Falstaff“-Gründer Helmut Romé mit 82 Jahren verstorben

Wien – Der Gründer des Weinmagazins Falstaff, Helmut Romé, ist am 2. Dezember im Alter von 82 Jahren verstorben. Er habe die Entwicklung der österreichischen Weinkultur in den vergangenen Jahren „maßgeblich geprägt“, heißt es in einem Nachruf auf der Website des Magazins. „Er hat einen wesentlichen Anteil am Qualitätswunder des österreichischen Weines, wir werden ihn nie vergessen“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam, der das Magazin vor zwölf Jahren übernommen hat.