Lauterbach wird Gesundheitsminister, Grüne stimmten Koalition zu

Berlin – Als letzte der drei Parteien haben am Montag die Grünen den Weg freigemacht für die Bildung der ersten Ampel-Koalition in Deutschland. In einer Urabstimmung unterstützten rund 86 Prozent der rund 125.000 Mitglieder den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP, wie Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag mitteilte.