Keine Fans bei Tournee-Bewerben in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen

Auch in diesem Jahr wird das Springen in Oberstdorf ohne Zuschauer über die Bühne gehen.

Oberstdorf/Garmisch-Partenkirchen - Und täglich grüßt das Murmeltier. Nach der Vierschanzen-Tournee im Vorjahr sowie der Nordischen WM im Februar/März werden in Oberstdorf zum dritten Mal in Folge keine Zuschauer zugelassen sein. Auch am zweiten Schauplatz der 70. Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen werden nach der aktuellen Verschärfung der Bayerischen Infektionsschutzverordnung vom vergangenen Freitag maximal Pappkameraden die Tribünen schmücken. Für Österreich gibt es noch keine Entscheidung.