Inzinger kassierten Niederlage gegen Wals: „Wir haben uns gut verkauft“

Telfs – „Es war extrem cool, so ein Finale ringen zu dürfen. Die Atmosphäre war ganz besonders, auch wenn es natürlich schade ist, dass keine Fans in der Halle waren. Es wären locker 500 Leute dabei gewesen“, sagte Daniel Gastl nach dem ersten Bundesliga-Finalkampf in der Geschichte des RSC Inzing. Im Sportzentrum Telfs mussten sich die Tiroler am Samstagabend Top-Favorit und Serienmeister AC Wals mit 18:38 geschlagen geben.