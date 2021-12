Wacker-Kapitän Hupfauf erhält nach seinem Rundumschlag Zuspruch

Innsbruck – „Ich habe lange genug zugeschaut“, prangerte Wacker-Kapitän Lukas Hupfauf vergangene Woche so manchen Missstand innerhalb seines Herzensvereins an. Es ging um eine Trainerentlassung, intransparente Kommunikation und die ständige Unruhe im Verein. Die Antwort ließ lange auf sich warten, traf aber wenige Tage später ein: „Ein grobes Foul an allen und ein absolutes No-Go“, bewertete die Klub-Führung das medial geäußerte Statement.