Schenken Sie das gute Gefühl von Sicherheit

Wer seine Familie mit Sicherheit und einem guten Gefühl überraschen möchte, der verschenkt eine ÖAMTC-Mitgliedschaft samt Schutzbrief für nur 135,70 Euro Jahresbeitrag. Als bestehendes Mitglied können Sie sich darüber hinaus persönlich ein schönes Werbegeschenk vom Club aussuchen. Gültig ab sofort bis Ende 2022. Denn mit Pannenhilfe rund um die Uhr, Heimtransport per Ambulanzjet oder Hubschrauberrettung ist man für den Fall der Fälle bestens abgesichert.

Fahrtechnik Gutscheine für alle Trainings erhalten Sie online, bei jedem ÖAMTC Stützpunkt sowie bei Ihrem Fahrtechnik Zentrum. Bei Buchung eines Trainings bis spätestens 31.12.2021 erhalten Sie den 20 Euro Weihnachtsbonus, – ausgenommen: Motorrad Warm Up, Wertgutscheine und Personal Coaching.

In den Shops sind zahlreiche praktische und hilfreiche Zubehörartikel erhältlich. Eines der beliebtesten Weihnachtsgeschenke ist die Vignette – zum Aufkleben oder in digitaler Form. Der große Vorteil für Privatpersonen beim Kauf im ÖAMTC-Shop ist, dass die 18-tägige Konsumentenschutz-Frist (wie beim Online-Kauf über den ASFINAG-Webshop) für den Beginn der Gültigkeit entfällt. Die Gültigkeit der Vignette beginnt sofort mit dem Kauf am Stützpunkt.