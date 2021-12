Schwaz – In der Nacht auf Montag schlug ein Unbekannter bei einem Lebensmittelgeschäft in Schwaz ein Fenster ein. Der Täter stahl aus einem Büro den Möbeltresor, in dem sich Bargeld befand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)