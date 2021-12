Mehr als 100 tote Katzen in Haus von 81-Jährigem in Nizza gefunden

Nizza – Im Haus eines bettlägerigen Pensionisten in Nizza in Südfrankreich haben Angehörige mehr als 100 tote Katzen entdeckt. Den grausigen Fund machten sie zwei Tage nach der Krankenhauseinweisung des 81-Jährigen, wie die Zeitung Nice-Matin am Montag berichtete. Die teils bereits mumifizierten und verwesten Kadaver befanden sich überwiegend in Holzkisten und Plastikdosen, die der alte Mann in seinem isoliert auf einem Berghang liegenden Haus aufbewahrte.